14:58, 18 августа 2025Россия

Число жертв взрыва на пороховом заводе в Рязанской области выросло

Число жертв взрыва на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 23
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Рязанской области»

Число жертв взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Там уточнили, что спасатели извлекли из-под завалов еще два тела. Одного из пострадавших, находящихся в больнице, спасти не удалось. Ранее ведомство сообщало о 20 жертвах взрыва.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Раненых сразу начали доставлять в больницу. Причиной разрушительного взрыва назвали детонацию боеприпаса.

По данным на 18 августа число пострадавших в результате происшествия на предприятии достигло 154 человек. В МЧС также подчеркнули, что аварийно-спасательные работы в указанном районе продолжаются.

