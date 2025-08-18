Россия
11:22, 18 августа 2025Россия

Число пострадавших при разрушительном взрыве на российском заводе превысило 150

МЧС: Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 154
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Рязанской области

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Число пострадавших при разрушительном взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области выросло до 154. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что аварийно-спасательные работы в районе места происшествия продолжаются. На участке в три тысячи квадратных метров разобрана половина разрушенных строений. Все помещения обследованы кинологами.

Ранее оперштаб Рязанской области сообщил о росте числа жертв взрыва до 20. 18 августа в регионе объявлено днем траура.

Взрыв на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесное прогремел 15 августа. Предварительно, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия. На них видно практически опустошенную территорию с поваленными деревьями и разрушенными постройками.

В 2021 году на заводе «Эластик» также произошел взрыв. Тогда жертвами происшествия стали 17 человек.

    Все новости