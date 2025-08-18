Бывший СССР
Десантники ВСУ и колумбийские наемники обстреляли друг друга

Украинские десантники и колумбийские наемники случайно обстреляли друг друга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило отряды колумбийских наемников для восстановления утраченных позиций в Сумской области. При этом были зафиксированы случаи «дружественного огня» со смежными подразделениями ВСУ из-за низкого уровня взаимодействия, рассказали в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

«Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи "дружественного огня" со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что многие колумбийские наемники в Вооруженных силах Украины хотят уехать из страны из-за плохого отношения к ним нанимателей.

Помимо этого, утверждалось, что тела колумбийских наемников ВСУ зачастую не подлежат опознанию, чем пользуется Киев, не выплачивая компенсации родственникам.

