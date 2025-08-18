Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, какие действия предпримет украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.
Азаров раскрыл планы Зеленского в США и заявил, что тот не примет условия мира президента США Дональда Трампа и начнет саботировать любые договоренности.
«Главарь киевского режима Зеленский не будет соблюдать долгосрочные мирные договоренности, которые обсуждались президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске. <…> То, что Зеленский будет пытаться сорвать прогресс, это понятно», — предрек он.
Ранее сообщалось, что Трамп может полностью отказаться от Украины, если Зеленский не примет его условия и не решится пойти на уступки. С таким мнением выступило испанское издание La Vanguardia.