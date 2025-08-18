Ценности
Интимный момент Ди Каприо с молодой моделью попал на фото папарацци

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Fra_reporter / Cobra Team / Backgrid / Legion-Media

Интимный момент актера Леонардо Ди Каприо и его молодой возлюбленной Виттории Черетти попал на фото папарацци. Снимки публикует Page Six.

50-летняя телезвезда отдыхал на яхте у испанского острова Форментера вместе с 27-летней моделью. На размещенных кадрах видно, как манекенщица в бикини с анималистичным принтом шлепнула Ди Каприо по ягодицам. Сам актер в этот момент поднимался на верхнюю палубу судна.

В мае непристойный жест миллиардера Джеффа Безоса в адрес возлюбленной Лорен Санчес также попал на фото. Папарацци запечатлели, как основатель компании Amazon подошел к невесте, которая загорала на палубе лежа на животе, и шлепнул ее по ягодицам.

    Все новости