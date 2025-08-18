Украина в 2026 году потратит половину средств бюджета на вооружения

Премьер Украины Свириденко рассказала о планах потратить 50 % бюджета на оборону

В следующем году украинское правительство направит 50 процентов бюджетных средств на производство и закупку вооружений. Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По ее словам, Киев рассчитывает на привлечение 37 миллиардов долларов макрофинансовой помощи в 2026-2027 годах, а приоритетами для кабмина остаются оборона, безопасность, евроинтеграция, макрофинансы, реформы и вопросы бизнеса.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов на безопасность и оборону Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (десять миллиардов долларов).

На прошлой неделе Свириденко рассказала, что Европейский банк развития согласился выделить Киеву новый кредит в размере 500 миллионов евро на покупку газа. По ее словам, такая поддержка «позволит республике лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы».

Между тем в июле глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в общей сложности в 2026 году Киеву нужно не менее 120 миллиардов долларов на оборону. Часть этой суммы Киев рассчитывает получить у своих союзников, около половины средств смогут передать члены НАТО и страны Евросоюза.