На Украине назвали едущих с Зеленским в Вашингтон европейцев «делегацией капитуляции»

04:37, 18 августа 2025

Дубинский: Делегация Европы, с которой Зеленский едет в США, очень слаба
Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, назвал европейских союзников, которые едут в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, очень слабыми.

В США отправятся президент Финляндии Александр Стубб, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также к политикам может присоединиться генсек НАТО Марк Рютте.

«То есть, нищая Британия, Финляндия, Франция, Германия и Италия плюс два менеджера Рютте и фон дер Ляйен. Делегация капитуляции», — заявил Дубинский. Он выразил уверенность, что с таким составом у Европы и Украины нет никаких шансов на победу.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидеры стран Европейского союза едут в Вашингтон не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского.

