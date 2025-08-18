На Западе раскрыли стратегию европейских лидеров для переговоров с Трампом

Экс-посол Британии в США: Европейские лидеры будут льстить Трампу на встрече

Европейские лидеры будут льстить президенту США Дональду Трампу на встрече в Вашингтоне, чтобы убедить его отказаться от мирных инициатив, которые он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил бывший посол Великобритании в США Ким Даррок, пишет The Guardian.

«Вы говорите ему, как хорошо у него идут дела, как все рады, что он ведет Запад к разрешению военного [конфликта]. Но затем вы переходите к сути дела», — раскрыл планы европейской делегации экс-дипломат.

Ранее Трамп заявил, что 18 августа станет большим днем для Белого дома. «Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно», — анонсировал американский лидер.

Переговоры президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским начнутся в 20:15 по московскому времени и продлятся один час. После завершения беседы с Зеленским американский президент примет в Белом доме лидеров стран Европейского союза (ЕС).

Многосторонние переговоры Трампа с представителями ЕС начнутся в 22:00 по московскому времени. Сообщается, что с главой Белого дома встретятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.