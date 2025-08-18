На Западе возмутились словами европейских лидеров в адрес Трампа

Боуз обвинил европейских лидеров в лицемерии из-за благодарности в адрес Трампа

Европейские лидеры поступают лицемерно, выражая благодарность президенту Дональду Трампу за «открытие диалога» по Украине. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз на свое странице в соцсети X.

Он отметил, что теперь европейские лидеры и британские власти «пресмыкаются» перед Трампом, хотя до этого критиковали его за общение с главой России Владимиром Путиным. «Они настоящие змеи», — возмутился Боуз.

15 августа Трамп встретился с Путиным на Аляске. Переговоры состоялись в составе делегаций и оказались короче, чем ожидалось. Глава Белого дома оценил встречу на «десять из десяти».