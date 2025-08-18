Путешествия
18:42, 18 августа 2025Путешествия

Напившуюся в самолете женщину вырвало на попутчиков во время полета

Напившуюся в самолете British Airways женщину вырвало на семью во время полета
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Напившуюся в самолете авиакомпании British Airways женщину вырвало на попутчиков во время полета. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, некоторые из пассажиров заметили, что туристка протащила бутылку вина в ручной клади на рейс Лондон — Сан-Диего. После этого она заказала у бортпроводников сначала шардоне, а затем и коктейль «Кровавая Мэри». Сотрудники авиакомпании не отказали ей в напитках, несмотря на ее нетрезвое состояние.

При этом поведение пассажирки беспокоило других путешественников, особенно семью, сидевшую рядом. В какой-то момент напившуюся женщину стошнило прямо на соседей по салону. Только тогда бортпроводники решили вмешаться.

Пострадавшую семью пересадили из экономкласса в переднюю часть самолета. О случившемся доложили пилотам, которые передали информацию американским полицейским. Они встретили самолет в Сан-Диего и арестовали дебоширку. Пьяная женщина утверждала, что она насладилась сразу несколькими напитками по случаю своего дня рождения.

Ранее пассажирка авиакомпании Ibom Air угодила в тюрьму в Нигерии за нападение на стюардессу. Женщина дождалась высадки всех людей из самолета, а затем набросилась на сотрудницу авиакомпании, которая ранее просила ее выключить смартфон.

