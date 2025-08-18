Фермеров одного российского региона запретят банкротить

Путин поддержал предложение о запрете банкротства фермеров Ростовской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о запрете на банкротство фермеров региона, потому что есть высокая вероятность, что малые и средние хозяйства выставят угодья на продажу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, сельхозпроизводители сталкиваются с существенными убытками из-за сочетания ряда факторов, в первую очередь — весенних заморозков и жары летом.

Слюсарь объяснил, что уже погибло порядка миллиона гектаров посевов, а во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19, мораторий на банкротство себя хорошо показал. В свою очередь Путин предположил, что влияют и другие обстоятельства, например, нерациональное использование тяжелой техники, приводящее к опустыниванию.

Ранее сообщалось, что нехватка средств у мелких и средних фермерских хозяйств может спровоцировать падение урожая. Фермеры не в состоянии обновить технику, что приводит к простоям и расходам на ремонты, а также невозможности проводить в срок необходимые работы, и не имеют финансовой подушки безопасности, что делает их беззащитными.

На этом фоне крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», расположенный в Ростовской области, столкнулся с обвальным падением продаж и сократил производство.

