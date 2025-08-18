Интернет и СМИ
14:08, 18 августа 2025

В США указали на риск Европы и Украины стать препятствием на пути к миру

CNN: Украина и Европа рискуют стать главным препятствием на пути к миру
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина и Европа рискуют стать в глазах США главным препятствием на пути к миру. На это указало американское издание CNN.

«Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает [президент США Дональд] Трамп, возможно, считающий, что он в шаге от Нобелевской премии мира, Украина и Европа рискуют предстать перед Белым домом (...) как реальное препятствие на пути к миру», — утверждается в материале.

Ранее британское издание Daily Mail заявило, что президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов Трампу, когда отклонил его условия по решению конфликта. В связи с этим СМИ предрекло в Белом доме начало «очередной схватки».

