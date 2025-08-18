В США указали на риск Европы и Украины стать препятствием на пути к миру

Украина и Европа рискуют стать в глазах США главным препятствием на пути к миру. На это указало американское издание CNN.

«Отказываясь от быстрой сделки, которую поддерживает [президент США Дональд] Трамп, возможно, считающий, что он в шаге от Нобелевской премии мира, Украина и Европа рискуют предстать перед Белым домом (...) как реальное препятствие на пути к миру», — утверждается в материале.

Ранее британское издание Daily Mail заявило, что президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов Трампу, когда отклонил его условия по решению конфликта. В связи с этим СМИ предрекло в Белом доме начало «очередной схватки».