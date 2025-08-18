Зеленский заявил, что не стоило оставлять Крым в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв американского лидера Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым. Об этом он написал в социальной сети Х.

Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма и подчеркнул, что не стоило оставлять вопрос с полуостровом в 2014 году. При этом украинский лидер заявил, что стремится завершить конфликт на Украине «быстро и надежно». По его мнению, следует прийти к долгосрочному миру.

Ранее Трамп заявил о возможности Зеленского завершить конфликт немедленно. По его мнению, для этого украинскому президенту нужно от Крыма и членства страны в НАТО. «Вспомните, как все это началось», — призвал он.

18 августа Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме. Переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени. Зеленский уже прибыл в Вашингтон и поблагодарил главу Белого дома за приглашение.