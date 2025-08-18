В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

Daily Mail: Зеленский бросил вызов Трампу, отклонив его условия по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов лидеру США Дональду Трампу, ответив его условия по решению украинского конфликта. Такое мнение выразило британское издание Daily Mail.

«Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США выдвигает свои условия мира. Сегодня в Белом доме начинается очередная схватка», — говорится в материале.

По мнению издания, украинский лидер уже отклонил предложение американского коллеги. В материале также отметили, что Зеленский впервые прибудет в Вашингтон после перепалки с Трампом в феврале.

18 августа стало известно, что Трамп написал на странице социальной сети Truth Scocial о возможности Зеленского немедленно прекратить украинский конфликт. Он заявил, что противостояние с Россией прекратится, если Украина откажется от претензий на российский Крым и не станет вступать в НАТО.