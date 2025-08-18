Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:11, 18 августа 2025Интернет и СМИ

В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

Daily Mail: Зеленский бросил вызов Трампу, отклонив его условия по Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов лидеру США Дональду Трампу, ответив его условия по решению украинского конфликта. Такое мнение выразило британское издание Daily Mail.

«Зеленский бросает вызов Трампу через несколько минут после того, как президент США выдвигает свои условия мира. Сегодня в Белом доме начинается очередная схватка», — говорится в материале.

По мнению издания, украинский лидер уже отклонил предложение американского коллеги. В материале также отметили, что Зеленский впервые прибудет в Вашингтон после перепалки с Трампом в феврале.

18 августа стало известно, что Трамп написал на странице социальной сети Truth Scocial о возможности Зеленского немедленно прекратить украинский конфликт. Он заявил, что противостояние с Россией прекратится, если Украина откажется от претензий на российский Крым и не станет вступать в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

    Минобороны раскрыло цели ударов российских войск

    Макрона уличили в попытке напугать французов

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа пощечиной для ЕС

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха в Геленджике осенью

    Россияне назвали требуемый доход для счастья

    В Британии заявили о бросившем Трампу вызов Зеленском

    В очереди на Крымский мост скопилось более двух тысяч автомобилей

    Полуобнаженного Бориса Джонсона сняли на пляже

    Рост рынка доставки в России резко замедлился на фоне нехватки курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости