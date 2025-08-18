Раскрыты подробности о предназначавшейся для подрыва Крымского моста взрывчатке

Ветеран «Альфы» Филатов: 130 килограммов взрывчатки для моста — это укус комара

Подробности о предназначавшейся для подрыва Крымского моста взрывчатке раскрыл подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Его слова передает «Взгляд».

18 августа стало известно, что ФСБ удалось предотвратить теракт на Крымском мосту, где, по плану украинских спецслужб, должна была взорваться машина. Гибридный Chevrolet Volt, в отсек для аккумулятора которого залили 130 килограммов синтетической взрывчатки финского производства в виде пены, везли из Украины в Россию через несколько стран. Заминированный авто попал в страну из Грузии через пограничный пункт «Верхний Ларс».

По словам Филатова, 130 килограммов для такой конструкции, как мост, — это укус комара. «Мы все помним, как на нем, привезенные на грузовике, взрывались полторы тонны, и последствия были не прям критические. Тогда мост быстро восстановили», — сказал он, упомянув теракт, произошедший в октябре 2022 года.

Говоря о составе взрывчатки, эксперт предположил, что это могла быть производная от тротила, замаскированное под пену, или любое другое взрывчатое вещество.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал предотвращенный ФСБ теракт на Крымском мосту. По его мнению, это провокация. Причем провокации со стороны украинских спецслужб были, есть и будут даже после заключения мирного соглашения, считает он.