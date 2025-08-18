ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

ФСБ заявила о срыве попытки Киева подорвать машину на Крымском мосту

ФСБ заявила, что предотвратила теракт на Крымском мосту, готовившийся спецслужбами Украины. Там планировали подорвать на мосту легковую машину, когда ее везли на автовозе.

Гибридный Chevrolet Volt, в отсек для аккумулятора которого залили 130 килограммов синтетической взрывчатки финского производства в виде пены, везли из Украины в Россию через несколько стран. В РФ ее ввезли из Грузии через пограничный пункт «Верхний Ларс». Затем на автовозе частного водителя ее должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.

«Сотрудникам ФСБ России удалось своевременно вскрыть планы [Украины], выявить и обезвредить тщательно замаскированное взрывное устройство, а также задержать всех лиц, причастных к ее доставке на территорию нашей страны», — отметили в ФСБ.

Бомбу в багажнике автомобиля показали на видео

Спецслужба также опубликовала видео, на которых вскрывают багажник заминированного автомобиля и достают взрывчатку. В ней была легкоактивируемая индукционная катушка.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Кроме того, на видео показано задержание двух человек, а также допрос одного из водителей, которых предполагалось использовать для теракта без их ведома. Он говорит на видео, что для него из европейской страны планировалось пригнать Mercedes Sprinter. Неназванному человеку по его просьбе он отправил документы (паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение). «После чего он сказал, что мне нужно будет поехать в Минеральные Воды на таможню и узнать, какие документы нужно будет для растаможки автомобиля, после чего поехать в Лермонтов в ГИБДД и узнать, какие документы нужны будут для постановки на учет в России», — добавил он.

С его слов, он должен был забрать автомобиль после ввоза в РФ и повезти его на грузовике в Крым. Вскоре его задержали сотрудники ФСБ.

Пресечена вторая в 2025 году попытка взорвать Крымский мост с помощью автомобиля

В ФСБ отметили, что в 2025 году это уже вторая попытка спецслужб Украины использовать машины, начиненные большим количеством взрывчатки, для диверсий на Крымском мосту.

2 апреля на белорусско-польской границе был задержан микроавтобус с 580 килограммами синтетической взрывчатки, который также предназначался для подобной атаки. Красный микроавтобус Mercedes с молдавскими номерами ехал из Литвы в Россию. Белорусские таможенники направили авто на специальное сканирование. Оно выявило нехарактерное затемнение в полу и перегородке между кабиной и грузовым отсеком. Микроавтобус направили на углубленное обследование, был частично демонтирован пол и стенки. Эти места оказались наполнены толстым слоем мощной бризантной взрывчатки.

Белорусский водитель заявил, что не знал о взрывчатке и им просто воспользовались. Груз его попросил перевезти некий его товарищ из Эстонии по имени Роман — по словам водителя, он лично знаком с ним и раньше уже неоднократно перевозил для него разную технику.