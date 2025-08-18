Интернет и СМИ
01:00, 18 августа 2025Интернет и СМИ

Решение Зеленского позвать на встречу с Трампом главу Еврокомиссии высмеяли

Христофору высмеял решение Зеленского позвать на встречу с Трампом главу ЕК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Katharina Redanz / Globallookpress.com

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х высмеял решение президента Украины Владимира Зеленского позвать главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Он задался вопросом, знает ли украинский лидер об итогах переговоров фон дер Ляйен с Трампом в Шотландии, намекая на сделку по пошлинам, заключенную Евросоюзом с США.

«Зеленский попросил Урсулу подержать его за руку на завтрашней встрече с Трампом. Она последний человек, которого я бы хотел видеть рядом с собой на встрече с Трампом", — сыронизировал журналист.

Фон дер Ляйен заявила, что примет участие во встрече Трампа с Зеленским. Она отметила, что присоединится к диалогу политиков по просьбе украинского лидера.

Глава Еврокомиссии отметила, что на встрече в Вашингтоне Украина решит свою судьбу. Она подчеркнула, что границы не могут быть изменены силой, а все территориальные вопросы может решать только Киев.

