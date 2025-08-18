Россиянам указали на неочевидные признаки тихо разрушающей сосуды болезни

Кардиолог Фомичева: Боль в груди и головные боли могут указывать на атеросклероз

Врач-кардиолог Анастасия Фомичева перечислила неочевидные признаки, которые могут указывать на развитие атеросклероза. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Врач предупредила, что атеросклероз годами может быть практически незаметен. Он не причиняет боли, но тихо разрушает сосуды и организм в целом, постепенно провоцируя серьезные осложнения.

По словам Фомичевой, симптомы этой болезни неспецифичны и зависят от того, какие именно сосуды затронуты болезнью. При поражении коронарных артерий, могут появиться боль или дискомфорт в груди, одышка, снижение выносливости. Если затронуты сосуды шеи, возникают головокружения, головные боли или шум в ушах. Атеросклероз артерий нижних конечностей вызывает перемежающуюся хромоту, боли и судороги в ногах, чувство холода в стопах, а поражение мозговых артерий провоцирует ухудшение памяти и концентрации внимания, добавила врач.

Она подчеркнула, что игнорировать подобные симптомы опасно, так как атеросклероз со временем может привести к инфаркту, инсульту, хроническим нарушениям в работе внутренних органов и к ампутации конечностей.

