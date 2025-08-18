Российская легкоатлетка фразой «продала бы душу» оценила желание выступить на Олимпиаде

Чемпионка России по прыжкам в высоту Кочанова об Олимпиаде: Продала бы душу

Двукратная чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова оценила желание выступить на Олимпийских играх. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Я бы душу продала за возможность выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе», — заявила легкоатлетка. Она подчеркнула, что могла бы бороться за медали, будь у нее возможность.

Ранее Кочанова пожаловалась на невысокую зарплату. Спортсменка заявила, что в общей сложности зарабатывает 80-90 тысяч рублей в месяц.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.