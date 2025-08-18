Рубио назвал условие для мирного соглашения между Россией и Украиной

Рубио: Россия и Украина должны пойти на уступки для мирного соглашения

Россия и Украина должны пойти на уступки, иначе сторонам не удастся заключить мирное соглашение. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает The Hill.

«Чтобы было заключено мирное соглашение — это просто факт — оно может нам не нравиться, оно может быть неприятным, но для того, чтобы наступил конец войне, обеим сторонам придется пойти на уступки, чтобы сесть за стол переговоров. Такова реальность. И чем раньше мы это признаем, тем реалистичнее становится ситуация», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом Рубио указал, что высоко оценивает прошедшее на Аляски переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Россия якобы «пошла на уступки по пяти регионам Украины». При этом он не стал уточнять, о каких конкретно территориях идет речь.