14:48, 18 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Шансы Зеленского переубедить Трампа оценили

Американист Дубравский: Переговоры Трампа и Зеленского определят исход конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с лидером США Дональдом Трампом предстоит принять решение: продолжать боевые действия или заключить мир с Россией на американских условиях. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американист и политический аналитик Павел Дубравский.

По его словам, на встрече в Белом доме, которая запланирована на 18 августа, Трамп попытается убедить украинского коллегу поддержать идею долгосрочного мира, а не временного перемирия. И несмотря на воинственную позицию Европы, шансы на мирный исход все еще остаются.

«Для Европы текущая конфигурация мира будет означать усиление России и политическое поражение Европейского союза. Они поддерживали противоположную позицию, но переговоры на Аляске убедили Дональда Трампа поддержать идею долгосрочного мира, а не временного перемирия», — сказал Дубравский.

При этом аналитик считает, что если Зеленский откажется от предложений Трампа, в итоге Украина останется без поддержки США вовсе.

«Я не берусь оценивать шансы на исход встречи. Но вопрос о продолжении войны будет решать только один человек — Зеленский. Не делегации, не помощники, не другие главы государств, а именно он», — заключил американист.

Ранее Трамп предложил провести встречу в трехстороннем формате с участием президента России Владимира Путина и Зеленского 22 августа. Глава Белого дома поделился планами на этот счет в ходе телефонного разговора с украинским и европейскими лидерами.

