Стало известно о подготовке ВСУ к боям в Искре в ДНР

ВСУ подготовили укрепление в жилом доме перед боями в Искре в ДНР

Украинские военные создали закрытое непростреливаемое укрепление в жилом доме перед боями в населенном пункте Искра в ДНР. Об этом сообщил командир взвода 2-й мотострелковой роты 36-й бригады с позывным Русич, пишет РИА Новости.

«Во время зачистки населенного пункта Искра по одной из улиц, на которой находилась моя двойка, в движении на зачистке находим дом с бойцами Вооруженных сил Украины... довольно хороший укреп сделан. На входе все закрыто», — отметил он.

По его словам, бойцы ВСУ отказались от сдачи в плен, и для уничтожения закрытого укрепления противника пришлось использовать минометный огонь. Российские подразделения отработали гораздо лучше и подорвали укрепление вместе с ними, добавил военный.

Минобороны РФ 14 августа сообщило о взятии двух населенных пунктов на территории ДНР. Речь идет о селах Щербиновка и Искра.

Также стало известно, что украинские бойцы в селе Искра Днепропетровской области уничтожали сослуживцев, чтобы они не сдались в плен.