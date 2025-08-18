Мир
Трамп не нашел сидящего напротив президента Финляндии

Трамп не смог найти президента Финляндии Стубба на встрече с лидерами стран ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами европейских стран «потерял» финского коллегу Александра Стубба, сидящего напротив него. Об этом пишет РИА Новости.

Американский президент обратился к Стуббу, но не смог найти его. «Президент Финляндии Стубб, где он?» — спросил Трамп, смотря по сторонам. Чтобы увидеть финского лидера, ему потребовалось несколько секунд.

Ранее Стубб объяснил, почему он присутствует на переговорах по Украине в Белом доме. Он указал, что у его страны есть исторический опыт взаимодействия с Россией. «Мы нашли решение в 1944 году и, я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — сказал глава государства.

