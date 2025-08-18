Мир
Трамп разразился гневом

Трамп вновь разозлился на заявления СМИ и демократов о встрече с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что фейковые средства массовой информации (СМИ) и радикальные демократы обвинили бы его в провале, даже если бы «Россия сдалась». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я убежден, что, если бы Россия подняла руки и сказала: "Мы сдаемся, мы капитулируем, мы заканчиваем с Украиной и отдаем Москву и Санкт-Петербург США, самой почитаемой, уважаемой и мощной стране за всю историю, а также все вокруг них на тысячу миль", фейковые СМИ и их партнеры-демократы заявили бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа», — разозлился глава государства.

По словам Трампа, подобные комментарии и заявления подтверждают то, что определенные американские СМИ действительно распространяют фейковые новости, а радикальные левые демократы — «крайне неуспешны в своей карьере».

Ранее Трамп назвал недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил средства массовой информации в искажении фактов. Он подчеркнул, что, как только речь заходит о нем, СМИ никогда не бывают честны с аудиторией.

