22:18, 18 августа 2025Мир

Трамп высказался о «новой агрессии» против Украины

Трамп: Угроза новой агрессии против Украины сильно преувеличена
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп высказался об угрозе «новой агрессии» против Украины, назвав ее преувеличенной. Об этом он заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских стран.

«Я уверен, что вместе мы сможем предотвратить дальнейшую агрессию против Украины, и я, если честно, думаю, что ее не будет. [Этот вопрос] преувеличен, сильно преувеличен», — считает он.

Трамп также анонсировал обсуждение обмена территориями между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин согласен на гарантии безопасности для Украины, что является «главным вопросом, который нужно обсудить».

Ранее Трамп оценил переговоры с Зеленским. По его словам, встреча пока идет «очень успешно».

