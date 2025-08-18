ЦБ поднял курсы доллара и евро на 19 августа на 41 и 38 копеек

Руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты во вторник, 19 августа, составят примерно 80,43 рубля, а европейской — около 94,09 рубля. Для сравнения, в понедельник, 18 числа, официальный курс доллара находился на уровне в 80,02 рубля, евро — 93,71 рубля. Таким образом, регулятор поднял котировки ведущих мировых валют в РФ на 41 и 38 копеек соответственно. Котировки китайского юаня, в свою очередь, увеличились приблизительно на 4 копейки — с 11,11 до 11,15 рубля.

Курс доллара в России продолжается держаться в районе 78-80,5 рубля последние несколько месяцев. Несмотря на это, ряд экспертов полагают, что подобное соотношение в валютной паре продлится недолго. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает, что к концу декабря котировки доллара вплотную приблизятся к уровню в 100 рублей.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что преодолеть психологическую отметку американской валюте удастся осенью. Подобной динамике, поясняет она, во многом поспособствует снижение цен на основные категории российской продукции, включая нефть. Если этот прогноз сбудется, курс доллара вернется к выгодному для отечественных экспортных компаний уровню, отмечает глава ВТБ Андрей Костин. Нынешние же валютные котировки он назвал вредными для экономики РФ.