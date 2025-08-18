Спорт
Спорт
Торпедо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия — Лига PARI|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Эльче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|1-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Янник Синнер
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Цинциннати (м)
11:27, 18 августа 2025Спорт

ЦСКА установил клубный рекорд на старте сезона РПЛ

ЦСКА установил клубный рекорд по числу игроков с голами на старте сезона РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА установил клубный рекорд по числу игроков с забитыми мячами в первых пяти турах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

На старте сезона у армейцев отличились восемь футболистов. Лучшим бомбардиром команды является Даниил Круговой с тремя мячами. Два гола забил Кирилл Глебов. Еще шесть игроков ЦСКА записали на свой счет по одному голу.

17 августа ЦСКА победил московское «Динамо» в пятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

ЦСКА после пяти туров имеет в активе 11 очков. Команда находится на третьем месте в чемпионате страны.

    Все новости