ЦСКА установил клубный рекорд на старте сезона РПЛ

ЦСКА установил клубный рекорд по числу игроков с голами на старте сезона РПЛ

Московский ЦСКА установил клубный рекорд по числу игроков с забитыми мячами в первых пяти турах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

На старте сезона у армейцев отличились восемь футболистов. Лучшим бомбардиром команды является Даниил Круговой с тремя мячами. Два гола забил Кирилл Глебов. Еще шесть игроков ЦСКА записали на свой счет по одному голу.

17 августа ЦСКА победил московское «Динамо» в пятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

ЦСКА после пяти туров имеет в активе 11 очков. Команда находится на третьем месте в чемпионате страны.