РИА Новости: ВСУ по ошибке отправляют солдат на позиции ВС РФ в Красноармейске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают информацией о линии фронта в Красноармейске (украинское название — Покровск), поэтому по ошибке отправляют солдат на позиции Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчик группировки «Центр» с позывным Велес заявил, что украинские военные все чаще оказываются на передовых позициях, иногда даже упираясь в российские.

«...Потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции», — объяснил солдат.

Ранее российский военный рассказал о нехватке у ВСУ солдат в Красноармейске. Также сообщалось, что ВСУ практически лишились возможности вывода войск из города.