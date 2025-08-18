Экс-премьер Италии Ренци: Путин является выдающимся переговорщиком

Президент России Владимир Путин является выдающимся переговорщиком, который способен представить себе то, как будет устроен миропорядок в ближайшие двадцать лет. Так способности российского лидера оценил бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, передает газета Corriere della Sera.

«Путин — выдающийся переговорщик. Он не инфлюенсер, гонящийся за лайками. Он получил прием с почестями и красной дорожкой на Аляске, он укрепляет личные отношения с [президентом США Дональдом] Трампом. Но он не ехал туда для того, чтобы подписывать соглашение: его видение, насколько мне известно, — это новая Ялта. Он представляет мировой порядок на ближайшие двадцать лет», — отметил экс-премьер.

Ренци рассказал о своем опыте общения с российским лидером, с которым у него было несколько личных встреч. Он отметил, что Путин говорит «спокойно, тщательно выстраивая каждое предложение». Политик резюмировал, что президент России является «настоящим профессионалом» в этом деле.

12 августа газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Путин — один из самых искусных и опытных переговорщиков, поскольку отлично разбирается во всех тонкостях обсуждений и досконально знает все юридические тонкости.