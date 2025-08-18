Бывший СССР
В МИД раскрыли цель запланированного Киевом теракта на Крымском мосту

Мирошник: Киев попытался сорвать переговоры при помощи теракта на Крымском мосту
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киев попытался организовать теракт на Крымском мосту, чтобы сорвать переговоры. Так действия украинских властей объяснил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«На фоне начавшегося переговорного процесса новая попытка Украины и ко. совершить теракт как провокацию, срывающую переговоры и поиск мирного разрешения», — написал он.

18 августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту. Украинские спецслужбы транзитом доставили в Россию автомобиль Chevrolet Volt, который должны были подорвать во время перегона из Кубани в Крым.

Ранее Мирошник заявил, что Киев без поддержки Запада сможет продолжать боевые действия от трех до шести месяцев. Он подчеркнул, что украинские войска будут продолжать активные бои, пока получают вооружение, информацию, разведданные и финансы.

