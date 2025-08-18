В МИД Украины оценили значение встречи Зеленского и Трампа

Глава МИД Украины Сибига: Встреча Трампа и Зеленского будет решающей

Встреча президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским будет решающей для завершения конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, его слова приводит в Telegram телеканал «Мы — Украина».

Он подчеркнул, что переговоры между лидерами стран станут решающим моментом и отметил, что Киев может добиться «справедливого достойного мира» для Украины.

«Решающая как встреча, так и момент в котором мы находимся. Он позволяет говорить о том, что максимальная мобилизация дипломатических усилий именно сегодня дает нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины», — сказал дипломат.

18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. До этого американский лидер провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.