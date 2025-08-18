В МИД заявили о попытке Британии подорвать мирные усилия США и России

МИД России обвинил Великобританию в попытках сорвать мирные усилия по Украине

Высказывания британских властей после саммита в Анкоридже идут вразрез с курсом на урегулирование конфликта и нацелены на его подрыв. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва и Вашингтон на встрече в США продемонстрировали стремление найти всеобъемлющее и устойчивое решение украинского кризиса. Однако, отметила она, британские власти продолжают озвучивать инициативы, которые фактически мешают процессу.

В частности, отметила Захарова, речь идет о совместном заявлении, подписанном премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В нем прозвучала идея о возможном вводе западных военных подразделений на Украину после заключения перемирия. Ранее с подобными предложениями выступал и министр обороны Джон Хили, подчеркнувший готовность Британии направить военных якобы для поддержания режима прекращения огня.

Захарова напомнила, что роль Британии в эскалации конфликта «хорошо известна». Великобритания, по ее словам, рассматривает Украину как инструмент давления на Россию и активно подталкивает союзников по НАТО к более жестким шагам.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что заявления Лондона носят провокационный характер и способствуют продолжению боевых действий, затягивая страдания мирного населения.

По мнению Захаровой, политика Великобритании создает риски глобальной эскалации и подрывает безопасность в Европе. МИД РФ призвал Лондон отказаться от «геополитических гамбитов» и как минимум не мешать переговорным усилиям.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил Москве после российско-американского саммита на Аляске. По его словам, Лондон готов усилить санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.