Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 18 августа 2025Мир

В МИД заявили о попытке Британии подорвать мирные усилия США и России

МИД России обвинил Великобританию в попытках сорвать мирные усилия по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Высказывания британских властей после саммита в Анкоридже идут вразрез с курсом на урегулирование конфликта и нацелены на его подрыв. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва и Вашингтон на встрече в США продемонстрировали стремление найти всеобъемлющее и устойчивое решение украинского кризиса. Однако, отметила она, британские власти продолжают озвучивать инициативы, которые фактически мешают процессу.

В частности, отметила Захарова, речь идет о совместном заявлении, подписанном премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В нем прозвучала идея о возможном вводе западных военных подразделений на Украину после заключения перемирия. Ранее с подобными предложениями выступал и министр обороны Джон Хили, подчеркнувший готовность Британии направить военных якобы для поддержания режима прекращения огня.

Захарова напомнила, что роль Британии в эскалации конфликта «хорошо известна». Великобритания, по ее словам, рассматривает Украину как инструмент давления на Россию и активно подталкивает союзников по НАТО к более жестким шагам.

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнула представитель МИД.

Она добавила, что заявления Лондона носят провокационный характер и способствуют продолжению боевых действий, затягивая страдания мирного населения.

По мнению Захаровой, политика Великобритании создает риски глобальной эскалации и подрывает безопасность в Европе. МИД РФ призвал Лондон отказаться от «геополитических гамбитов» и как минимум не мешать переговорным усилиям.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил Москве после российско-американского саммита на Аляске. По его словам, Лондон готов усилить санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о готовности признания контроля армии России над новыми регионами

    Зеленский поблагодарил Трампа

    Россиянин с импотенцией оклеветал проституток и попал под уголовную статью

    Россиянам указали на неочевидные признаки тихо разрушающей сосуды болезни

    Жена телеведущего Диброва похвасталась прессом в бикини

    Зеленский прибыл в Белый дом

    Двигатель пассажирского самолета загорелся сразу после взлета в Европе и попал на видео

    Делегация Украины прибыла в Белый дом с огромным рулоном бумаги

    В России увидели признаки растущего доверия к рублю

    В МИД заявили о попытке Британии подорвать мирные усилия США и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости