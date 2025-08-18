В «Рубине» прокомментировали арест игроков команды по подозрению в изнасиловании

В «Рубине» заявили, что выясняют обстоятельства ареста Прохорова и Золотарева

Руководство казанского «Рубина» прокомментировало арест двух игроков молодежной команды Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева по подозрению в изнасиловании. Заявление опубликовано на сайте клуба.

В «Рубине» обратили внимание на то, что в данный момент следственные органы выясняют обстоятельства случившегося. Они подчеркнули, что Прохоров и Золотарев не признают вину.

Ранее Советский районный суд Казани арестовал Прохорова и Золотарева. По версии потерпевшей, она вместе с подругой встретилась с игроками и поехала к ним домой. Позже одной из девушек стало плохо, она уехала на такси, а вторая осталась в квартире. Утром футболисты довезли ее до дома, после чего девушка написала в полицию заявление об изнасиловании.

Прохоров и Золотарев выступали за молодежку «Рубина» с 2024 года.