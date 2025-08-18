Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
0:0
1-й тайм
live
Урал
Россия — Лига PARI|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Эльче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|1-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Янник Синнер
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Цинциннати (м)
19:50, 18 августа 2025Спорт

В «Рубине» прокомментировали арест игроков команды по подозрению в изнасиловании

В «Рубине» заявили, что выясняют обстоятельства ареста Прохорова и Золотарева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Руководство казанского «Рубина» прокомментировало арест двух игроков молодежной команды Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева по подозрению в изнасиловании. Заявление опубликовано на сайте клуба.

В «Рубине» обратили внимание на то, что в данный момент следственные органы выясняют обстоятельства случившегося. Они подчеркнули, что Прохоров и Золотарев не признают вину.

Ранее Советский районный суд Казани арестовал Прохорова и Золотарева. По версии потерпевшей, она вместе с подругой встретилась с игроками и поехала к ним домой. Позже одной из девушек стало плохо, она уехала на такси, а вторая осталась в квартире. Утром футболисты довезли ее до дома, после чего девушка написала в полицию заявление об изнасиловании.

Прохоров и Золотарев выступали за молодежку «Рубина» с 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    В Приморье презирающий непогоду леопард попал в объектив фотоловушки

    В ЛНР вспыхнули дачи

    Инцидент с нападением на охранника ночного клуба в Москве получил последствия

    В «Рубине» прокомментировали арест игроков команды по подозрению в изнасиловании

    В Госдуме прокомментировали информацию об отправке кодов подтверждения от банков в Max

    США потребовали от европейцев оплатить гарантии безопасности Украине

    В России подсчитали участников программы долгосрочных сбережений

    Стало известно о попытках ВСУ контратаковать в Сумской области

    Состав делегации Украины на встрече в Белом доме объявили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости