Стало известно об аресте двух футболистов «Рубина» по подозрению в изнасиловании

Игроков «Рубина» Прохорова и Золотарева арестовали по подозрению в изнасиловании

Советский районный суд Казани арестовал двух игроков молодежной команды «Рубина» Дмитрия Прохорова и Федора Золотарева, они подозреваются в изнасиловании. Об этом стало известно Sport Baza.

По версии потерпевшей, она вместе с подругой встретилась с игроками и поехала к ним домой. Позже одной из девушек стало плохо, она уехала на такси, а вторая осталась в квартире. Утром футболисты довезли ее до дома, после чего девушка написала в полицию заявление об изнасиловании.

Возбуждено уголовное дело. 18-летний Золотарев и 19-летний Прохоров свою вину отрицают.

Ранее российскую модель Луизу Кремлеву приговорили к 6 месяцам тюрьмы за ложное обвинение французского футболиста «Милана» Тео Эрнандеса в изнасиловании. Такое решение вынес уголовный суд испанской Малаги, модель была признана виновной в клевете.