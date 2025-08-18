Мир
18:33, 18 августа 2025Мир

В США рассказали о желании Трампа прервать переговоры с Путиным

Axios: Трамп хотел прекратить переговоры на Аляске из-за требований Путина
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп хотел прекратить переговоры на Аляске из-за требований российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Если дело в Донецке и нет никаких уступок, то нам просто не следует продолжать», — передал слова главы Белого дома источник портала, отметив, что после этого Путин «отказался от этого требования».

Ранее Axios раскрыл стратегию Трампа по урегулированию украинского конфликта, которая состоит из трех шагов. По данным источников, первым шагом стала его встреча с Путиным. Предстоящие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским станут вторым шагом этого плана. Третьим пунктом является организация встречи Путина и Зеленского.

