Выглядеть уставшими стало трендом у молодежи

CNN: Макияж «уставшей девушки» стал трендом в соцсетях
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Молодежь захотела выглядеть уставшей и запустила новый тренд. Об этом сообщает CNN.

В соцсетях завирусился макияж под названием Tired girl («уставшая девушка»), который предполагает размазанный темный мейкап глаз, бледное лицо, очерченные скулы, подчеркнутые с помощью скульптора, и губы светлых оттенков. Отмечается, что последователи тенденции призывают принимать недостатки лица, а не скрывать их косметикой.

Среди знаменитостей, поддержавших эстетику, оказались актриса Дженна Ортега, манекенщица Лили Роуз-Депп, певица Gabbriette, а также блогеры Эмма Чемберлейн, Даниэль Маркан и Лара Виолетта. Кроме того, инфлюэнсеры опубликовали тысячи видео с подобным макияжем в TikTok, набрав миллионы просмотров на платформе.

«Мы восхваляем реальность. Tired girl подчеркивает индивидуальность — это крутой тренд», — подытожила бьюти-редактор Ким Браун.

В августе популярному в 2010-х модному тренду предрекли возвращение.

