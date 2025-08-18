Выглядеть уставшими стало трендом у молодежи

CNN: Макияж «уставшей девушки» стал трендом в соцсетях

Молодежь захотела выглядеть уставшей и запустила новый тренд. Об этом сообщает CNN.

В соцсетях завирусился макияж под названием Tired girl («уставшая девушка»), который предполагает размазанный темный мейкап глаз, бледное лицо, очерченные скулы, подчеркнутые с помощью скульптора, и губы светлых оттенков. Отмечается, что последователи тенденции призывают принимать недостатки лица, а не скрывать их косметикой.

Среди знаменитостей, поддержавших эстетику, оказались актриса Дженна Ортега, манекенщица Лили Роуз-Депп, певица Gabbriette, а также блогеры Эмма Чемберлейн, Даниэль Маркан и Лара Виолетта. Кроме того, инфлюэнсеры опубликовали тысячи видео с подобным макияжем в TikTok, набрав миллионы просмотров на платформе.

«Мы восхваляем реальность. Tired girl подчеркивает индивидуальность — это крутой тренд», — подытожила бьюти-редактор Ким Браун.

