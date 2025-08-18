Зеленский прибыл в Белый дом в пиджаке

Зеленский прибыл в Белый дом в черном пиджаке и черной рубашке

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пиджаке на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Ролик публикует «Униан».

Зеленский надел черную рубашку и пиджак того же цвета. Он приехал на внедорожнике и поприветствовал Трампа. Позже они прошли в Белый дом на совместную пресс-конференцию.

Ранее Зеленский также надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами, но проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником Трампа Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. До этого украинские чиновники заявляли, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке.