Зеленский прибыл в Белый дом в пиджаке

Зеленский прибыл в Белый дом в черном пиджаке и черной рубашке
Карина Черных
Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в пиджаке на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Ролик публикует «Униан».

Зеленский надел черную рубашку и пиджак того же цвета. Он приехал на внедорожнике и поприветствовал Трампа. Позже они прошли в Белый дом на совместную пресс-конференцию.

Ранее Зеленский также надел пиджак перед встречей с европейскими лидерами, но проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником Трампа Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома. До этого украинские чиновники заявляли, что Зеленский появится на встрече с Трампом в пиджаке.

