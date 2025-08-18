Зеленский озвучил позицию Украины перед встречей с Трампом

Зеленский: Украина готова к перемирию и установлению новой системы безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский озвучил позицию Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Украина готова к реальному перемирию и созданию новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир», — написал он.

Зеленский также отметил, что позиция Киева была согласована с европейскими лидерами: генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Италии Джорджем Мелони, президентом Финляндии Александром Стуббом.

Ранее стал известен состав делегации Украины на переговорах с его американским коллегой.

Помимо Зеленского, на переговорах будут присутствовать глава офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица и замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

