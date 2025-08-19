Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 19 августа 2025Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара понижен с 80,42 до 80,34 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк России понизил на 20 августа курсы доллара и евро, но повысил стоимость юаня. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на указанную дату составил 80,3466, а евро — 93,5604 рубля. На 19 августа котировки этих валют составляли 80,4256 и 94,0884 рубля соответственно.

Что касается юаня, то его курс вырос с 11,1547 до 11,1702 рубля.

По мнению экономиста Александра Разуваева, если с РФ снимут часть санкций, то это отразится и на курсе российской валюты. В частности, отмена рестрикций в отношении Московской биржи приведет к тому, что колебания котировок рубля не будут такими резкими, как в настоящее время.

В свою очередь, экономист Мария Ермилова полагает, что на фоне уменьшения ключевой ставки не исключена плавная девальвация рубля. Впрочем, обвала его курса она не ждет, поскольку у Центрального банка есть инструменты, позволяющие предотвратить такое развитие событий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина встретиться с Зеленским в Москве

    Экономист объяснил размер необходимой россиянам для счастья зарплаты

    В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

    Пупок Тейлор Свифт взорвал интернет

    Раскрыта причина отъезда Исинбаевой из России

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В Литве определили дату вступления Украины в Евросоюз

    Тарантино поставит театральную пьесу

    Самолет с отвалившимся во время полета колесом приготовился к посадке в России

    Предсказаны цены на цветы перед 1 сентября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости