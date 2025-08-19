Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара понижен с 80,42 до 80,34 рубля

Банк России понизил на 20 августа курсы доллара и евро, но повысил стоимость юаня. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на указанную дату составил 80,3466, а евро — 93,5604 рубля. На 19 августа котировки этих валют составляли 80,4256 и 94,0884 рубля соответственно.

Что касается юаня, то его курс вырос с 11,1547 до 11,1702 рубля.

По мнению экономиста Александра Разуваева, если с РФ снимут часть санкций, то это отразится и на курсе российской валюты. В частности, отмена рестрикций в отношении Московской биржи приведет к тому, что колебания котировок рубля не будут такими резкими, как в настоящее время.

В свою очередь, экономист Мария Ермилова полагает, что на фоне уменьшения ключевой ставки не исключена плавная девальвация рубля. Впрочем, обвала его курса она не ждет, поскольку у Центрального банка есть инструменты, позволяющие предотвратить такое развитие событий.