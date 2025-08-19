Спорт
20:25, 19 августа 2025Спорт

Губерниев оценил информацию о вынужденном отъезде Исинбаевой из России

Дмитрий Губерниев заявил, что чемпионка Исинбаева сама решила уехать из России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил информацию о том, что двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву вынудили уехать из России. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Губерниев заявил, что Исинбаева сама приняла решение сменить место жительства, и за это ее не нужно осуждать. «Нам надо успокоиться и перестать обсуждать Исинбаеву», — посоветовал он.

Ранее легкоатлетка Вера Ганеева раскрыла причину отъезда Исинбаевой из России. Она заявила, что Исинбаеву вынудили члены Международного олимпийского комитета (МОК).

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 по 2024 год. С 2023 года Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

