17:51, 19 августа 2025Спорт

Раскрыта причина отъезда Исинбаевой из России

Легкоатлетка Ганеева заявила, что МОК вынудил Елену Исинбаеву уехать из России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Легкоатлетка Вера Ганеева раскрыла причину отъезда двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из России. Ее слова приводит «Радио 1».

Ганеева заявила, что Исинбаеву вынудили члены Международного олимпийского комитета (МОК). Ей сказали: "Либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну"» — посчитала она.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 по 2024 год.

43-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил Российской Федерации. С 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

