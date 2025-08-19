Раскрыта причина отъезда Исинбаевой из России

Легкоатлетка Ганеева заявила, что МОК вынудил Елену Исинбаеву уехать из России

Легкоатлетка Вера Ганеева раскрыла причину отъезда двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из России. Ее слова приводит «Радио 1».

Ганеева заявила, что Исинбаеву вынудили члены Международного олимпийского комитета (МОК). Ей сказали: "Либо ты выбираешь нашу сторону и просто отмалчиваешься, и мы тебя не лишаем рекордов, либо ты поддерживаешь свою страну"» — посчитала она.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 по 2024 год.

43-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил Российской Федерации. С 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

