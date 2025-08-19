Спорт
00:24, 19 августа 2025Спорт

Монсон обратился к Гашеку

Боец Монсон посоветовал хоккеисту Гашеку не давать политические комментарии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон обратился к олимпийскому чемпиону по хоккею и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку из-за его заявлений о России. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен посоветовал Гашеку не давать политические комментарии, так как он некомпетентен в этом вопросе. «Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея и спорта», — посчитал он.

Ранее Гашек прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Он заявил, что никогда не забудет, как американские солдаты расстелили красную дорожку для Путина.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

    Все новости