Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Торпедо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия — Лига PARI|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Эльче
Сегодня
22:00 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|1-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Янник Синнер
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Цинциннати (м)
18:27, 18 августа 2025Спорт

Гашек прокомментировал встречу Трампа и Путина

Гашек: Не забуду, как американские солдаты расстелили красную дорожку для Путина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X прокомментировал встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Гашек заявил, что никогда не забудет, как американские солдаты расстелили красную дорожку для Путина. «И на этой дорожке президент США с улыбкой поприветствовал Путина, пожал ему руку и прошел вместе с ним», — подчеркнул он.

15 августа Трамп на Аляске провел переговоры с Путиным. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Глава Белого дома оценил ее на «десять из десяти».

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

    Пластический хирург оценил изменения во внешности Роналду

    Перенесший инсульт телеведущий сообщил об угрожающей жизни болезни

    В России оценили позицию Трампа по статусу Крыма

    В России пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

    Предсказано влияние удара ВС России по нефтебазе SOCAR на отношения с Баку

    Напившуюся в самолете женщину вырвало на попутчиков во время полета

    Huawei бросила вызов Android и iOS

    Компания молодых ребят зверски избила россиянку из-за замечания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости