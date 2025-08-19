Бывший СССР
На Украине предрекли срыв встречи Путина и Зеленского

Дубинский: Зеленский сделает все, чтобы Путин отказался от встречи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Украинский лидер приложит все усилия для того, чтобы президент России Владимир Путин отказался от встречи. Такое развитие событий предрек депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Теперь все усилия зеленского будут направлены на то, чтобы Путин отказался от встречи. На фронте для этого ресурсов нет, поэтому только террористические атаки», — написал Дубинский (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования кризиса на Украине будет обсуждаться между ним только при личной встрече с Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ рассказал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось.

