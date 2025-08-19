Дубинский: Зеленский сделает все, чтобы Путин отказался от встречи

Украинский лидер приложит все усилия для того, чтобы президент России Владимир Путин отказался от встречи. Такое развитие событий предрек депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Теперь все усилия зеленского будут направлены на то, чтобы Путин отказался от встречи. На фронте для этого ресурсов нет, поэтому только террористические атаки», — написал Дубинский (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования кризиса на Украине будет обсуждаться между ним только при личной встрече с Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ рассказал, что Владимир Путин и Владимир Зеленский не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось.