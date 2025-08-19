Наука и техника
11:24, 19 августа 2025Наука и техника

На Западе обозначили ВСУ цель для удара «Фламинго» в России

Defence24: Ракета «Фламинго» может использоваться ВСУ для удара по Елабуге
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Ракета «Фламинго» может использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по площадке под Елабугой, где производятся российские дроны-камикадзе семейства «Герань». Возможную цель ракеты обозначило западное издание Defence24.

«Эти заводы уже неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников, но использование ракет с более тяжелой боевой нагрузкой может нанести россиянам значительно больший ущерб», — говорится в публикации.

Изучив конструкцию и геометрию ракеты, издание сомневается в том, что «Фламинго» останется незамеченной российской противовоздушной обороной. «С другой стороны, у Киева есть богатый опыт нанесения ударов по целям в российском тылу с помощью беспилотников», — пишет портал.

Ранее в разговоре с газетой «Взгляд» военный эксперт Юрий Кнутов заметил, что предполагаемой новой украинской ракете «Фламинго» смогут противодействовать российские комплексы С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и «Панцирь».

Как тогда же рассказал журнал Military Watch Magazine, ВСУ нужны ракеты «Фламинго» с дальностью применения 3000 километров и боевой частью массой 1000 килограммов для ударов глубоко в тылу России.

В августе фотограф агентства Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал снимок украинской ракеты «Фламинго».

Тогда же Telegram-канала «Два майора» заметил, что украинская сторона за «Фламинго» выдает британский боеприпас FP-5.

    Все новости