15:29, 19 августа 2025

Путин расстроился из-за отсутствия масла от главы Коми

Президент РФ Путин расстроился, что глава Коми Гольдштейн не привез ему масла
Екатерина Ештокина

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин расстроился из-за отсутствия одного презента от главы Коми Ростислава Гольдштейна. Соответствующая стенограмма их встречи размещена на сайте Кремля.

В ходе встречи Гольдштейн похвастался уникальными продуктами, которыми богат регион. В список вошли оленина и усть-цилемское масло, которое, по словам главы Коми, является очень дорогим.

«Маслица-то не подвезли, нет?» — заявил Путин. «Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович», — заключил Гольдштейн.

Известно, что усть-цилемское масло — это продукт, который выпускается на Усть-Цилемском маслозаводе. Одноименный район является одним из старинных центров молочного животноводства в Коми.

Ранее в августе Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске.

