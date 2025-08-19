Россия
14:09, 19 августа 2025

В России отреагировали на требование Зеленским репараций

Сенатор Джабаров призвал Киев не говорить о компенсациях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Киев всегда падок на чужое добро, так как привык воровать, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на требование президента Украины Владимира Зеленского о компенсации со стороны России за счет ее замороженных в западных странах активов.

Ранее о том, что политик высказался о необходимости репараций за ущерб, нанесенный стране в ходе боевых действий, сообщила Financial Times со ссылкой на соответствующий документ. Согласно нему, сумма выплат должна составить 300 миллиардов долларов. Предполагается, что компенсация Украине может быть оплачена за счет суверенных активов России, замороженных в западных странах.

«Если мы будем говорить о компенсациях, пусть сначала Киев компенсирует все то, что он совершил на Донбассе, в Луганской Народной Республике: все разрушения, которые он там совершал, тот ужас, в котором жили люди этих регионов из-за политики Киева. Поэтому говорить о компенсациях, мне кажется, вообще, пусть лучше не начинают», — поделился сенатор.

Вечером в понедельник, 18 августа, Зеленский и американский президент Дональд Трамп провели переговоры в Белом доме. Беседа между ними шла около 25 минут. Вскоре после этого глава Белого дома принял европейских лидеров.

