21:22, 19 августа 2025Мир

В Китае рассказали о трогательном поступке Путина во время поездки на Аляску

Baijiahao: Путин растрогал мир, встав на колено у могилы воина на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wu Xiaoling / XinHua / Global Look Press

Фото с российским президентом Владимиром Путиным, где он во время посещения кладбища Форт-Ричардсон на Аляске опустился на колено, растрогала мир. Об этом написало китайское издание Baijiahao.

На опубликованном снимке можно увидеть, как политик опустился на колено, чтобы возложить букет красных роз у надгробия. Этот поступок Путина вызвал сильные эмоции у всех, кто присутствовал на данной церемонии.

Трогательный момент запечатлели мировые СМИ. Он получил широкий отклик, появившись на первых страницах многих изданий. Отношение Владимира Путина к памяти павших советских воинов вызывает глубокое уважение, резюмировали журналисты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что атмосфера саммита России и Штатов на Аляске была очень хорошая. Американский президент Дональд Трамп действительно искренне хочет достичь мира в конфликте на Украине, добавил дипломат.

Вечером 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска прошла встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

