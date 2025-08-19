В России объяснили приглашение Трампа в Россию

Сенатор Климов: Трамп был приглашен в Россию ради развития отношений с США

Приглашение президента США Дональда Трампа посетить Россию не означает, что он будет заниматься только украинским вопросом, пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что российско-американские отношения требуют возобновления диалога и есть большой список того, что можно обсудить с США.

«Когда закончилась встреча на Аляске и Путин пригласил Трампа к нам, он говорил про Москву в данном случае, то, разумеется, с одной стороны, это был жест вежливости и общепринятая практика такого рода саммитов (…) А если Трамп приезжает в Москву, то это совершенно не означает, что он приезжает, чтобы только заниматься “украинской” в кавычках проблематикой», — сказал Климов.

Он подчеркнул, что российско-американские отношения, которые были прерваны в период президентства Джо Байдена, самодостаточны и требуют возобновления диалога. России есть о чем вести речь с США, и существует большой список того, где можно возобновить или развить сотрудничество, отметил сенатор.

Теперь есть другая история, она называется урегулирование “украинского” в кавычках конфликта. Эта история предполагает, по крайней мере так это видят в Вашингтоне, что должен быть прямой контакт, возможно, на более высоком уровне между киевской командой нынешних руководителей и высшим руководством России. После того, как эта встреча произойдет, когда и если она произойдет, то в этом случае Трамп считает возможным встретиться на троих Андрей Климов сенатор

Климов напомнил, что, по мнению Вашингтона, встреча глав США, России и Украины должна состояться после двухсторонней встречи Москвы и Киева.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил официальное приглашение Трампа в Россию. До этого российский лидер Владимир Путин во время саммита на Аляске пригласил американского лидера в Москву на английском языке. В ответ Трамп сказал, что предложение российского президента кажется ему интересным.