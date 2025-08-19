Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 19 августа 2025Мир

Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

Лавров: Трамп был приглашен в Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп был официально приглашен в Россию. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент [России Владимир] Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», — сказал дипломат.

Ранее Путин во время саммита на Аляске пригласил американского лидера в Москву на английском языке.

В ответ Трамп отметил, что предложение российского президента кажется ему интересным. «О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно», — сказал он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    В Госдуме предложили включить песню Кадышевой в школьную программу

    В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

    Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

    Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

    На Украину вернули тела 1000 погибших

    Рада не смогла начать заседание из-за критиковавшей Сырского депутата

    Желающих развивать энергетику на Дальнем Востоке не нашлось

    Назван лучший бык России

    Стало известно о смерти на СВО родного брата российского депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости