Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

Лавров: Трамп был приглашен в Россию

Президент США Дональд Трамп был официально приглашен в Россию. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент [России Владимир] Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», — сказал дипломат.

Ранее Путин во время саммита на Аляске пригласил американского лидера в Москву на английском языке.

В ответ Трамп отметил, что предложение российского президента кажется ему интересным. «О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно», — сказал он.